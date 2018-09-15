Мейвезер объявил о возвращении на ринг уже в этом году

Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер заявил о своем возвращении на ринг в бою с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях мексиканцем Мэнни Пакьяо. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sport24.

"Я возвращаюсь, чтобы провести в этом году бой против Пакьяо. Девятизначная сумма за день", - написал Мэйвезер в своем инстаграме.

Несколько дней назад будущие соперники встретились лицом к лицу в Японии.

В мае 2015 года после долгих предварительных согласований Мэйвезер и Пакьяо провели бой в Лас-Вегасе. На кону поединка стояли сразу три титула в полусреднем весе - пояса по версиям WBA super, WBC, WBO. В том поединке победу единогласным судейским решением одержал Пакьяо.