Ибрагимович провозгласил себя «богом голов»
16 сентября 2018 10:23 206
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
Юбилейный гол на свой счет швед записал в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто".
В своем твиттере 36-летний форвард опубликовал картинку с надписью "бог голов".
"500", - написал швед под фото.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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