Ибрагимович провозгласил себя «богом голов»

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Юбилейный гол на свой счет швед записал в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто".

В своем твиттере 36-летний форвард опубликовал картинку с надписью "бог голов".

"500", - написал швед под фото.