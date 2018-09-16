Ибрагимович провозгласил себя «богом голов»

16 сентября 2018 10:23

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Юбилейный гол на свой счет швед записал в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто".

В своем твиттере 36-летний форвард опубликовал картинку с надписью "бог голов". 

"500", - написал швед под фото.

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