Роналду увеличил продажи «Ювентуса» на 145 процентов

Продажи игровых футболок "Ювентуса" сильно возросли с приходом в команду нападающего Криштиану Роналду. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Как информирует Idealo Magazine, за два месяца туринский клуб продал больше маек, чем за весь прошлый сезон.

Отмечается, что продажи футболок "бьянконери" выросли на 145 процентов, а майки с фамилией Роналду стали самыми востребованными и покупаемым в Италии.