Пакьяо пообещал нанести Мейвезеру первое поражение в карьере‍

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо отреагировал на новость о возвращении на ринг американца Флойда Мейвезера. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает "Советский спорт".

Непобежденный Мейвезер объявил, что возвращается в бокс ради поединка с Пакьо.

"50:1, никаких оправданий!" - написал филиппинец в своем инстаграме, намекнув на то, что нанесет Мейвезеру единственное поражение в его карьере.

В 2015 году бой Пакьяо и Мейзера завершился победой американца единогласным решением судей.