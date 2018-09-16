Пакьяо пообещал нанести Мейвезеру первое поражение в карьере‍

16 сентября 2018 10:35

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо отреагировал на новость о возвращении на ринг американца Флойда Мейвезера. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает "Советский спорт".

Непобежденный Мейвезер объявил, что возвращается в бокс ради поединка с Пакьо.

"50:1, никаких оправданий!" - написал филиппинец в своем инстаграме, намекнув на то, что нанесет Мейвезеру единственное поражение в его карьере. 

В 2015 году бой Пакьяо и Мейзера завершился победой американца единогласным решением судей.

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