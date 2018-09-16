В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи у поля

Французский "Кан" создал для болельщиков необычные места на стадионе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

За матчем 5-го тура Лиги 1 "Кан" - "Лион" несколько фанатов наблюдали из джакузи у поля с шампанским в руках. Во втором тайме в джакузи отправились два других болельщика.

Такая возможность представилась благодаря тому, что "Кан" в рамках партнерства с одним из центров талассотерапии провел в соцсетях конкурс, в рамках которого и разыграл билеты на места в джакузи.