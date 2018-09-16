В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи у поля
16 сентября 2018 10:57 174
Французский "Кан" создал для болельщиков необычные места на стадионе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
За матчем 5-го тура Лиги 1 "Кан" - "Лион" несколько фанатов наблюдали из джакузи у поля с шампанским в руках. Во втором тайме в джакузи отправились два других болельщика.
Такая возможность представилась благодаря тому, что "Кан" в рамках партнерства с одним из центров талассотерапии провел в соцсетях конкурс, в рамках которого и разыграл билеты на места в джакузи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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