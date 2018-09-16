Бекхэм хочет пригласить Месси в свой клуб MLS
16 сентября 2018 11:11 147
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в MLS. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах аргентинца заинтересован клуба "Интер" из Майами, принадлежащий легендарному английскому футболиста Дэвиду Бекхэму.
Отмечается, что трансфер возможен через два года, когда "Интер" начнет свои выступления в MLS.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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