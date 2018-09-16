Бекхэм хочет пригласить Месси в свой клуб MLS

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в MLS. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в услугах аргентинца заинтересован клуба "Интер" из Майами, принадлежащий легендарному английскому футболиста Дэвиду Бекхэму.

Отмечается, что трансфер возможен через два года, когда "Интер" начнет свои выступления в MLS.