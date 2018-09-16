Отец Нурмагомедова: в России бой Хабиба и Макгрегора собрал бы сто тысяч зрителей

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, считает, что противостояние его сына с ирландцем Конором Макгрегором могло бы собрать в России 100 тысяч зрителей на трибунах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "РИА Новости".

"В России бой Хабиба и Макгрегора легко собрал бы сто тысяч зрителей. Я уверен в этом, одних только дагестанцев бы приехало 15 тысяч зрителей. Посмотрите, какой ажиотаж вызвал первый турнир UFC в России, полный "Олимпийский" собрался", - заявил Нурмагомедов-старший.

Накануне в Москве прошел первый вечер боев под эгидой UFC. Его посетили более 22 тысяч человек, что стало шестым результатом в истории промоушена.