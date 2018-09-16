Ибрагимович забил невероятный гол в США - ВИДЕО
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжает доказывать, что его рано списали со счетов в "МЮ". В прошедшем туре регулярного чемпионата MLS 37-летний форвард отличился феноменальным мячом в ворота "Торонто" (3:5). Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
После передачи от Джованни Дос Сантоса Ибрагимович воспользовался одним из приемов в тхэквондо, по которому он владеет черным поясом, и перевел мяч в сетку ворот.
Этот мяч стал для Ибрагимовича 500-м в карьере. Только трем из действующих игроков удалось преодолеть эту отметку - кроме шведа это Дионель Месси и Криштиану Роналду.
За свою карьеру Ибрагимович выступал в таких клубах как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". В первом же сезоне он провел за "красных дьяволов" 46 матчей и забил 28 голов, прежде чем получил серьезную травму колена в поединке Лиги Европы против "Андерлехта".
Восстановившись после травмы Ибрагимович снова вернулся в "МЮ", но заиграть на том же уровне ему не удалось. За полгода в команде он провел всего семь матчей и забил один гол в Кубке Лиги.
Ибрагимович побеждал в чемпионатах Голландии, Италии, Испании, Франции, неоднократно выигрывал Кубки и Суперкубки стран, становился победителем Лиги Европы и матча за Суперкубок УЕФА. Всего в коллекции шведского футболиста 32 трофея.
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