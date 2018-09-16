Олимпийский чемпион пробежал Берлинский марафон с новым мировым рекордом

Чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио кениец Элиуд Кипчоге одержал победу на Берлинском марафоне, став обладателем нового мирового рекорда. В воскресенье 33-летний спортсмен стал первым, преодолев дистанцию в 42 194 метра за 2 часа 1 минуту 39 секунд. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Этим результатом кениец обновил предыдущее достижение на 1 минуту 17 секунд, которое было установлено соотечественником Кипчоге Деннисом Киметто. Оно было установлено также в Берлине в 2014 году.