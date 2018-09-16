Тренер "Арсенала" запретил разговаривать на иностранных языках в клубе, где всего пять англичан

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери ввел запрет на иностранные языки в клубе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Mirror, испанский специалист хочет, чтобы игроки общались исключительно на английском языке. По мнению тренера, это должно еще больше сплотить команду.

Стоит отметить, что при разговоре один на один футболисты могут использовать любой язык. Сам Эмери обещает до конца года выучить английский язык. Унаи Эмери возглавил "Арсенал" в мае. Он заменил на посту многолетнего наставника команды Арсена Венгера.

Добавим, что в составе "Арсенала" числятся всего пять игроков с английским паспортом. При этом один из них родился в Нигерии, а второй имеет финские корни и даже выступал за молодежные сборные этой страны.