Фрэнк Лэмпард впервые в тренерской карьере был удален арбитром

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард был удален в матче седьмого тура Чемпионшипа с "Ротерхэмом" (0:1), сообщает BBC. 40-летний английский специалист был удален за спор с резервным арбитром встречи. Лэмпард был недоволен решением судьи дать красную карточку полузащитнику "Дерби Каунти" Тому Лоуренсу в начале второго тайма, а также попытался оспорить назначение пенальти в ворота своей команды. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что именно реализация пенальти позволила "Ротерхэму" одержать победу.

Данное удаление стало первым в тренерской карьере Лэмпарда, который возглавил "Дерби" перед началом текущего сезона.

Сезон-2017/18 "Дерби" закончил на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Последний раз клуб выступал в АПЛ в 2008 году.

Лэмпард завершил карьеру игрока в феврале 2017 года. Большую ее часть он провел в "Челси" (2001-2014 годы), с которым трижды стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Также полузащитник играл за "Вест Хэм", "Суонси", "Манчестер Сити" и клуб MLS "Нью-Йорк Сити". В его активе 106 матчей и 29 голов за сборную Англии.