Олимпийский чемпион по боксу о поражении Головкина

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мнением о возможном продолжении карьеры боксера Геннадия Головкина после его поражения от Сауля Альвареса. Об этом , как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает "Чемпионат.com".

Наверное, Геннадию стоит добиваться третьего боя. Чтобы Альварес согласился, надо дать небольшую паузу, проведя один-два боя с другими бойцами.

Возможно, Головкину уже пора завершать карьеру. Судя по бою, это пиковый момент, и только он должен чувствовать и знать, когда пора остановиться. Может, ему надоели круглогодичные сборы и подготовка к бою. Это тяжело не только физически, но и психологически.

Но если Головкин готов, можно попробовать ещё раз", - заявил Тищенко.