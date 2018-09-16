"Мерседес" переиграл "Феррари" в Сингапуре - ФОТО

Итальянская конюшня имела шансы побороться за победу, но тактика снова сыграла против Себастьяна Феттеля. Теперь отставание немца от Хэмилтона уже 40 очков, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Пятнадцатый этап чемпионата мира принимал Сингапур. Одна из самых красивых гонок сезона должна была обозначить расклад между двумя лидерами чемпионата в преддверии решающей части сезона. Многие эксперты предсказывали, что преимущество будет у "Феррари", но на деле всё получилось несколько иначе.

Неожиданно оказавшийся на третьей стартовой позиции Себастьян Феттель уже по ходу первого круга успел пройти Макса Ферстаппена из "Ред Булла", встав прямо за лидеров и своим главным соперником - Льюисом Хэмилтоном. Немцу повезло: он успел совершить обгон до того, как на трассе появилась машина безопасности. Это произошло из-за столкновения двух "Форм Индий": Перес отправил в стену Окона, который закончил гонку, не успев её начать.

Однако промежуточное второе место у Феттеля отобрала его же команда. "Феррари" зазвала своего пилота на пит-стоп раньше остальных, и в итоге это стоило Себу гонки. К тому моменту, когда в боксы поехали Хэмилтон и Ферстаппен, они успели создать себе такое преимущество, что Феттель в итоге оказался лишь третьим. Он не позволил никому приблизиться к себе, но и сам оказался настолько далеко от лидеров, что в итоге не претендовал даже на 18 очков, которые дают за второе место.

При этом юный голландец изо всех сил пытался навязать Хэмилтону борьбу за победу в гонке. В какой-то момент даже показалось, что у Ферстаппена есть шансы. Когда Льюис и Макс обгоняли круговых (среди которых был и Сергей Сироткин), Ферстаппен оказался максимально близко к Хэмилтону, но четырёхкратный чемпион, преодолев группу отстающих, сразу же создал себе комфортное преимущество, одержав в итоге уверенную победу.

У Сергея Сироткина гонка тоже получилась насыщенной. Уже на первом круге ему пришлось заезжать на вынужденный пит-стоп. На переднем крыле его "Уильямса" застрял обломок от машины Эстебана Окона, который врезался в стену после столкновения со своим партнёров по команде Серхио Пересом. После этого россиянин уверенно продвигался через пелотон, в какой-то момент оказавшись рядом с очковой зоной.

Однако в дело снова вмешался Серхио Перес. Взбесившийся невозможностью обгона мексиканец повернул руль в сторону Сироткина и врезался в его машину. Переса наказали проездом по пит-лейну, а гонка для Сироткина оказалась окончательно испорчена. В итоге он ещё и получил штраф на блокировку Пьера Гасли, завершив заезд на последнем, 19-м, месте.

Что касается борьбы за титул, то ситуацию в свои руки берёт пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Он выиграл четыре из последних пяти гонок, нанеся серьёзный удар по чемпионским амбициям Себастьяна Феттеля. Немец теперь отстаёт от своего оппонента на 40 очков. Однако впереди ещё шесть этапов, и ситуацию можно исправить. Первый из шансов для этого представится уже через две недели на Гран-при России.