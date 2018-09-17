Защитник «Ювентуса» поздравил Роналду с первым дублем за клуб
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поделился эмоциями от победы в матче четвертого тура чемпионата Италии с "Сассуоло", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Матч состоялся 16 сентября в Турине и закончился со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса". Оба мяча хозяев забил нападающий Криштиану Роналду.
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"Мы одержали очередную важную победу. Неплохая подготовка к старту в Лиге чемпионов. Поздравляю Роналду с первым дублем за "Ювентус", - написал Бонуччи в своем твиттере.
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