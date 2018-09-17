Бабушки, болеющие за "Манчестер Сити" с 1930 года, вывели футболистов на поле - ВИДЕО

Трогательную акцию устроил английский футбольный клуб "Манчестер Сити" для своих самых преданных и пожилых болельщиц, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Перед началом матча 5-го тура АПЛ, в котором подопечные Пепа Гвардиолы встречались с "Фулхэмом", 98-летняя Ольга Халон и ее 102-летняя сестра Вера Коэн вывели футболистов "горожан" на поле.

Женщины успели пообщаться с Давидом Сильвой и Фернандиньо, после чего остались на бровке. Отметим, что "Манчестер Сити" одержал победу над "дачниками" со счетом 3:0.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

