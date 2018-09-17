"Милан" сыграл вничью с "Кальяри" в матче чемпионата Италии - ВИДЕО

Футболисты "Кальяри" и "Милана" сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Италии, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Встреча, прошедшая в воскресенье на Сардинии, завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Жуан Педро Галвао (4-я минута), гостям отыграться помог гол Гонсало Игуаина (55).

"Милан" с четырьмя очками идет на 14-м месте в чемпионате Италии, "Кальяри" (5) - 12-м.

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