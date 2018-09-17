Международная федерация гимнастики передала Азербайджану флаг чемпионата мира
В Софии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике, в котором также приняла участие сборная Азербайджана. Об этом сообщает Федерация гимнастики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сборная Азербайджана в составе Сияны Василевой, Алии Пашаевой, Айшан Байрамовой, Дианы Доман и Зейнаб Гумметовой приняла участие в двух финалах. В начале коллектив исполнил композицию с пятью обручами, получив оценку 20.100, и заняв пятое место.
Затем сборная продемонстрировала упражнение с тремя мячами и двумя скакалками, набрав 20.400. В этом виде азербайджанские грации стали седьмыми.
Отметим, что накануне группа заняла седьмое место в многоборье.
Затем на церемонии закрытия чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии состоялась передача флага Международной федерации гимнастики (FIG) Азербайджану.
Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ передала флаг послу Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбановой. После этого мировое первенство в Софии было объявлено закрытым.
Отметим, что мундиаль следующего года состоится в Баку, и будет носить лицензионный статус в преддверии Олимпиады.
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