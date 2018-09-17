Уточнен календарь предстоящего в Баку чемпионата мира по дзюдо
Уточнен календарь чемпионата мира по дзюдо, который стартует 20 сентября на Национальной гимнастической арене в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, жеребьевка престижного соревнования состоится 19 сентября в Hilton Hotel. Церемония открытия назначена на 21 сентября. Мероприятие, в котором примет участие известный итальянский певец Аль Бано и которое будет сопровождаться специальной программой открытия, начнется в 14:00.
Во все дни соревнований индивидуальные встречи стартуют в 10:00, финальные встречи - в 16:00. Только начало проходящих в последний день, 27 сентября, смешанных командных соревнований назначены на 9:00.
19 сентября
14:00. Жеребьевка индивидуальных и командных встреч
20 сентября
Женщины 48 кг / Мужчины 60 кг
10:00. Первоначальные встречи
16:00. Финальные встречи
21 сентября
Женщины 52 кг / Мужчины 66 кг
10:00. Первоначальные встречи
14:00. Церемония открытия
16:00. Финальные встречи
22 сентября
Женщины 57 кг / Мужчины 73 кг
10:00. Первоначальные встречи
16:00. Финальные встречи
23 сентября
Женщины 63 кг / Мужчины 81 кг
10:00. Первоначальные встречи
16:00. Финальные встречи
24 сентября
Женщины 70 кг / Мужчины 90 кг
10:00. Первоначальные встречи
16:00. Финальные встречи
25 сентября
Женщины 78 кг / Мужчины 100 кг
10:00. Первоначальные встречи
16:00. Финальные встречи
26 сентября
Женщины +78 кг / Мужчины +100 кг
10:00. Первоначальные встречи
16:00. Финальные встречи
27 сентября
09:00. Смешанные командные соревнования
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