Гризманн сравнил себя с Роналду и Месси

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн сравнил себя с форвардом туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и футболистом "Берселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее француз заявил, что хочет сидеть за столом, за которым едят Месси и Роналду.

"Думаю, что сейчас я сижу с ними за одним столом. Знаю, что другие игроки обязательно придут. Мне нравится за этим столом, но я также знаю, что могу добиться лучше. Хочу прогрессировать, хочу выигрывать, и хочу продолжать, демонстрируя ту же игру.

Смотреть на футбол можно по-разному. Очевидно, что как игрок я отличаюсь от Роналду, Месси, Неймара или Килиана Мбаппе. Я на топ-уровне, но могу стать лучше. Я стремлюсь быть максимально разносторонним. Я не буду забивать по 50 голов, но стараюсь быть полезным в атаке и работать на команду", - цитирует Гризманна AS.

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