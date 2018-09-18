Известный футболист выпустил книгу с анекдотами
18 сентября 2018 12:09 137
Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч выпустил книгу "Как быть футболистом". Ее аннотация гласит: "Уморительные анекдоты от английского профессионального футболиста", передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Книга сразу получила популярность и заняла второе место по продажам в первую неделю после выхода.
Крауч за свою карьеру защищал цвета десяти клубов, включая "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". С 2005 по 2010 год он провел 42 матча и забил 22 гола за сборную Англии, приняв участие в ЧМ-2006 и 2010.
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