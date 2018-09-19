Чемпионат мира по дзюдо в Баку будет транслироваться в более 190 странах мира

19 сентября 2018 12:21

Международная федерация дзюдо (IJF) назвала телеканалы, которые будут транслировать соревнования Чемпионата мира по дзюдо в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, состязания будут вещать такие крупные телеканалы, как CNN, Euronews, BBC и другие.

В этом году ожидается рекордный охват аудитории: за чемпионатом будут следить в более чем 190 странах мира. 

В Азербайджане транслировать чемпионат будут телеканалы İdman Azərbaycan (AzTV) и СBC Sport. 

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az