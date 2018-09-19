Чемпионат мира по дзюдо в Баку будет транслироваться в более 190 странах мира
19 сентября 2018 12:21 194
Международная федерация дзюдо (IJF) назвала телеканалы, которые будут транслировать соревнования Чемпионата мира по дзюдо в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, состязания будут вещать такие крупные телеканалы, как CNN, Euronews, BBC и другие.
В этом году ожидается рекордный охват аудитории: за чемпионатом будут следить в более чем 190 странах мира.
В Азербайджане транслировать чемпионат будут телеканалы İdman Azərbaycan (AzTV) и СBC Sport.
Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18 сентября 20:05 1 092
Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу обнаружена мертвой дома
18 сентября 14:23 905
Азербайджанский пловец завоевал золото и серебро во втором этапе Кубка мира по плаванию
18 сентября 12:25 7
"Карабах" и "Габала" узнали время и место своей встречи
-
18 Сен. 14:32 18 312
-
18 Сен. 21:12 6 103
-
18 Сен. 21:09 4 066
-
18 Сен. 20:56 3 743
-
18 Сен. 21:30 3 587