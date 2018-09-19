Месси обошел Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Форвард трижды отличился во встрече первого тура группового этапа турнира с голландским ПСВ (4:0). Таким образом, Месси оформил восьмой хет-трик в рамках Лиги чемпионов и по этому показателю обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, на счету которого семь хет-триков.

Португалец дебютирует за новый клуб в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября. Итальянцы на выезде сыграют с испанской "Валенсией".

Месси четыре раза в составе "Барселоны" выигрывал главный европейский клубный турнир. Роналду один раз поднимал Кубок чемпионов, играя за "Манчестер Юнайтед", еще четырежды он делал это в футболке мадридского "Реала", из которого ушел летом 2018 года.

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