Скончалась легендарная гимнастка СССР Лилия Назмутдинова
18 сентября не стало легендарной спортсменки, первого заслуженного мастера спорта в мировой истории художественной гимнастики Лилии Биляловны Назмутдиновой. Ей было 82 года. О её кончине сообщает минспорта по Свердловской области, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Лилия Биляловна родилась 13 июня 1936 года в Свердловске. Художественной гимнастикой начала заниматься в возрасте 11 лет. В 19 получила звание мастера спорта.
Выступала за сборную СССР и более десяти лет была капитаном команды. Является бронзовым призёром чемпионата мира в упражнениях с предметами и четырёхкратной абсолютной чемпионкой СССР.
После ухода из большого спорта стала тренером. Среди её воспитанниц - чемпионка мира Альфия Назмутдинова и бронзовый призёр Олимпиады-1996 Юлия Иванова.
Была награждена медалями "За трудовую доблесть", "За заслуги в развитии олимпийского движения в России" и "За спортивную доблесть".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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