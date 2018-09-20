Лига Чемпионов: "Реал" громит "Рому", а "Ювентус" побеждает без Роналду - ФОТО

Мадридский "Реал" нанес разгромное поражение итальянской "Роме" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иско, Гарет Бэйл и Мариано.

В другом матче игрового дня туринский "Ювентус" одержал победу над "Валенсией" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Валенсии на стадионе "Месталья", завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дважды с 11-метровой отметки отличился Миралем Пьянич.

На 29-й минуте нападающий итальянской команды Криштиану Роналду получил прямую красную карточку.