Роналду удалили в игре с «Валенсией» – он заплакал - ВИДЕО

Дебют Криштиану Роналду за "Ювентус" в Лиге чемпионов не удался. На 29-й минуте матча с "Валенсией" Роналду получил красную. Арбитр матча Феликс Брих посчитал, что португалец ударил по лицу Джейсона Мурильо и удалил форварда, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Криш заплакал.

Тут не все очевидно.

Все выглядит спорно. Неясно, за что Брих удалил Роналду: за удар локтем, когда Роналду вбегал в штрафную, или за то, что он махнул рукой в сторону лежащего Мурильо уже после падения, схватив его за волосы. Судья в тот момент смотрел в другую сторону и показал красную по подсказке помощника. Оба футболиста находились далеко от мяча, поэтому ни на одном из повторов нет крупного плана эпизода.

По регламенту Лиги чемпионов, игрок, получивший красную карточку, как правило, пропускает один матч, хотя многие, в том числе The Independent, пишут, что Роналду пропустит гостевой матч против "Ман Юнайтед" в октябре.

В особо жестких случаях УЕФА может продлить дисквалификацию, но, кажется, сейчас не тот случай.

УЕФА не отменяет красные карточки. В 2015-м "ПСЖ" просил отменить карточку Ибрагимовича в матче против "Челси" - апелляцию поддерживал даже главный тренер лондонцев Жозе Моуринью, но УЕФА ответил: "Решения судьи на поле окончательные. Они не подлежат пересмотру".

Это первая красная карточка Роналду в 154 матчах Лиги чемпионов.

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