Умер четырехкратный олимпийский чемпион

Четырехкратный олимпийский чемпион, венгерский шпажист Дьезе Кульчар скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причина смерти Кульчара не называется.

Шпажист завоевал золотую медаль на Олимпиаде 1964 года в Токио (в командном турнире), в 1968-м в Мексике (в командном и в индивидуальном турнирах) и в 1972-м в Мюнхене (в командном турнире). Также в его активе три золота, два серебра и четыре бронзы чемпионатов мира.

После завершения карьеры в 1979 году Кульчар стал генеральным секретарем Федерации фехтования Венгрии, а также был главным тренером сборной. В 2001-м в Венгрии его назвали "спортсменом нации". С 2005 года шпажист входил в правление НОК Венгрии.