На Чемпионате мира по дзюдо в Баку в борьбу вступают еще трое азербайджанских дзюдоистов
На продолжающемся в Баку Чемпионате мира по дзюдо в субботу на татами выйдут еще трое азербайджанских дзюдоистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в весовой категории 73 килограммов среди мужчин выступят чемпионы Европы Рустам Оруджев и Гидаят Гейдаров. Они начнут борьбу с 1/32 финала. Первым соперником 27-летнего Оруджева станет египтянин Мохамед Мохельдин. 21-летний Гейдаров сразится с иракцем Сажжадом Сехеном.
В женских соревнованиях в весовой категории 57 килограммов выступит Мунхцедев Ичинхорлу. В 1/32 финала она встретится с немкой Амелией Столл.
Первые встречи начнутся в 10:00. Встречи за медали пройдут в 16:00.
Чемпионат мира
57 килограммов
1/32 финала: Мунхцедев Ичинхорлу - Амелия Столл (Германия)
73 килограммов
1/32 финала: Рустам Оруджев - Мохамед Мохельдин (Египет)
1/32 финала: Гидаят Гейдаров - Сажжад Сехен (Ирак)
Отметим, что в течение двух первых дней соревнований среди азербайджанских дзюдоистов самый высокий результат показал Керамет Гусейнов. В весовой категории 60 килограммов 20-летний спортсмен занял пятое место.
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