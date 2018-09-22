Двукратный чемпион мира по футболу приедет в Баку
22 сентября 2018 12:24 165
Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Кафу приедет в Баку.
Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, передает Day.Az.
По ее словам, 48-летний бывший защитник примет участие на церемонии подписания документа в связи с объявлением послом по миру Специального Олимпийского движения в Boulevard Hotel 26 сентября.
Также запланирована встреча Кафу с журналистами.
Отметим, что Кафу в 1994 и 2002 годах становился чемпионом мира.
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