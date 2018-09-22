В Баку впервые в истории дзюдо брат и сестра стали чемпионами в один день
На второй день состязаний Чемпионата мира по дзюдо в Баку определились победители среди женщин в весовой категории 52 кг и среди мужчин в весовой категории 66 кг.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, чемпионами в двух весовых категориях стали представители одной японской семьи Абэ, что является по сути историческим событием: до настоящего времени в истории спорта не было случая, чтобы брат и сестра стали чемпионами в один день и в одном городе.
Завоевавший золотую медаль в весовой категории 66 кг Хифуми Абе сказал, что золотая медаль сестры придала ему дополнительные силы: "С начала соревнований я был нацелен на то, чтобы повторно стать чемпионом мира. Но еще важнее было взять золотую медаль вместе с сестрой. Я счастлив, что моя сестра завоевала золотую медаль. Я горжусь своей сестрой и как к дзюдоистке отношусь к ней с большой симпатией".
Завоевавшая золотую медаль среди женщин в весовой категории 52 кг Ута Абэ отметила, что основная цель была взять золото. По ее словам, она испытывает чувство гордости от того, что им обоим удалось добиться успеха в один и тот же день: "Поскольку мой брат тоже вышел в финал на финальной встрече я чувствовала себя очень спокойно".
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