Ключевой игрок «Наполи» выразил желание покинуть клуб

22 сентября 2018 14:45

Полузащитник итальянского "Наполи" Марек Гамшик может покинуть клуб этой зимой, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания Goal, 31-летний словак недоволен своим положением в команде при новом главном тренере итальянце Карло Анчелотти. Сообщается, что Гамшик может продолжить карьеру в Китае.

Гамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. В составе неаполитанского клуба он дважды выигрывал Кубок Италии, а в текущем сезоне провел четыре матча за "Наполи", но не отметился результативными действиями.

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