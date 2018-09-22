Чемпион мира по футболу лишен водительских прав

22 сентября 2018 15:42

Футболист сборной Франции и английского "Манчестер Сити" Бенжамен Менди лишен водительских прав сроком на один год. Такое решение было принято из-за того, что француз четыре раза за две недели превышал скорость на своем личном автомобиле, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Менди в свое оправдание попытался доказать, что за рулем его машины находился не он, однако его слова не повлияли на итоговый вердикт, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на ВВС. Помимо лишения прав он был оштрафован на 2,500 фунтов стерлингов.

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