Хавбек «Вулверхэмптона» бросил вызов Усейну Болту

Полузащитник "Вулверхэмптона" Адама Траоре выразил уверенность, что на футбольном поле он сможет быть быстрее даже восьмикратного олимпийского чемпиона спринтера Усейна Болта, сообщает "Советский спорт".

"Болт недавно начал выступать в Австралии, так что в следующем сезоне он может стать моим соперником в АПЛ. Но надо помнить, что ему не надо было бежать с мячом, чтобы выигрывать олимпийские медали, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Очевидно, Болт победил бы меня на дистанции более 100 метров. Но на траве на 30 метров с мячом я выиграю у него. Я много раз тренировался с экспертами-спринтерами, и все они согласны с тем, что бег с мячом и бег без мяча требует два совершенно разных метода", - цитирует Траоре The Sun.

Звание самого быстрого игрока этого сезона принадлежит нападающему "Эвертона" Доминику Калверту-Льюину, который достиг максимальной скорости в 34,94 км/ч в матче против "Саутгемптона" 18 августа.

Однако Траоре 31 января 2017 года в матче против "Вест Хэма" показал результат 34,97 км. При этом отмечается, что на одной из тренировок полузащитник разогнался до 38 км/ч.