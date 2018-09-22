Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира в Баку

Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира, который проходит в Баку.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гейдаров, выступающий в весовой категории 73 килограмма, в борьбе за третье место одержал победу над представителем Монголии Тсогтбаатаром Тсенд-Очиром.

Таким образом, сборная Азербайджана по дзюдо завоевала свою первую медаль в рамках Чемпионата мира по дзюдо.