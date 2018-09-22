Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира в Баку
22 сентября 2018 18:30 243
Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира, который проходит в Баку.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гейдаров, выступающий в весовой категории 73 килограмма, в борьбе за третье место одержал победу над представителем Монголии Тсогтбаатаром Тсенд-Очиром.
Таким образом, сборная Азербайджана по дзюдо завоевала свою первую медаль в рамках Чемпионата мира по дзюдо.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!