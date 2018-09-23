Гол Асенсио принес "Реалу" победу над "Эспаньолом" - ВИДЕО
23 сентября 2018 09:18 236
В субботу, 22 сентября, продолжился пятый тур чемпионата Испании по футболу. Мадридский "Реал" на домашнем поле одержал победу над клубом "Эспаньол" из Барселоны. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Единственный мяч в составе победителей на 41-й минуте забил Марко Асенсио. "Реал" набрал 13 очков и вышел в лидеры чемпионата Испании. Однако у идущей второй "Барселоны" в активе 12 баллов и игра в запасе. "Эспаньол" с 7 очками идет шестым.
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