Энтони Джошуа назвал следующих вероятных соперников
23 сентября 2018 10:05 203
Британский боксера Энтони Джошуа после победы над Александром Поветкиным рассказал, с кем хочет провести следующий поединок, передает "Советский спорт".
Боксер встретиться на ринге с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри. Эти боксеры проведут бой 1 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Уайлдер был соперником номер один для меня, но сейчас у меня нет обязательных претендентов.
Спорт для болельщиков, поэтому предлагаю устроить голосования среди них и определить, с кем я должен провести следующий бой. Удачи Уайлдеру и Фьюри. С победителем этого поединка у нас может получиться неплохая "заварушка", - приводит слова боксера Mirror.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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