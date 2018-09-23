Узбекский боксер спародировал Роналду

23 сентября 2018 14:24

Узбекский боксер Шахрам Гиясов спародировал празднование Криштиану Роналду после победы над Хулио Лагуной, сообщает "Советский спорт".

Гиясовс победил Лагуну техническим нокаутом в пятом раунде. Для узбекского спортсмена этот поединок был пятым на профессиональном ринге. Бой прошел в андеркарте поединка Александра Поветкина и Энтони Джошуа, который россиянин проиграл нокаутом в седьмом раунде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az