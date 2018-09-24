Месси установил очередной абсолютный рекорд
24 сентября 2018 07:27 414
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура чемпионата Испании против "Жироны", сообщает "Советский спорт".
Эта игра стала для аргентинца 423-й в рамках внутреннего первенства испанского чемпионата. Таким образом, капитан сине-гранатовых обогнал по этому показателю своего бывшего одноклубника Дани Алвеса, на счету которого 422 матча.
Третье место занимает бывший российский полузащитник Валерий Карпин, выступавший за "Сельту" и "Реал Сосьедад" (384 игры).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23 сентября 16:54 30
Как Хидаят Гейдаров выиграл бронзу ЧМ по дзюдо в Баку - ФОТО
23 сентября 14:24 813
Узбекский боксер спародировал Роналду
23 сентября 13:50 710
Боксер Фьюри раскритиковал Джошуа за бой с Поветкиным
23 сентября 13:30 21
Азербайджанский клуб может выступить в новой Лиге чемпионов
23 сентября 11:22 15
Как побеждал "Нефтчи", а "Сабаил" и "Сабах" разошлись миром - ВИДЕО
23 сентября 10:05 625
Энтони Джошуа назвал следующих вероятных соперников
07:31
В Иране объявлен траур
23 сентября 23:41
Антисемитская Армения оказалась Израилю не нужна - признание лобби
23 сентября 23:40
Həftənin ən gözəl qolları - VİDEO
23 сентября 23:28
Какой будет погода в понедельник? - ВАЖНЫЙ ПРОГНОЗ
23 сентября 22:45
Турция откроет свое посольство в Парагвае
23 сентября 22:19
"Мой Баку": Торговая - вся история столицы в одной улице - ФОТО
23 сентября 22:19
Azərbaycanda təkafül sistemi tətbiq ediləcək? - VİDEO
-
23 Сен. 13:08 7 678
-
23 Сен. 10:12 7 234
-
23 Сен. 16:27 5 146
-
23 Сен. 20:40 4 324
-
23 Сен. 19:27 3 522