Месси установил очередной абсолютный рекорд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура чемпионата Испании против "Жироны", сообщает "Советский спорт".

Эта игра стала для аргентинца 423-й в рамках внутреннего первенства испанского чемпионата. Таким образом, капитан сине-гранатовых обогнал по этому показателю своего бывшего одноклубника Дани Алвеса, на счету которого 422 матча.

Третье место занимает бывший российский полузащитник Валерий Карпин, выступавший за "Сельту" и "Реал Сосьедад" (384 игры).