«Барселона» потеряла очки впервые в сезоне - ВИДЕО
24 сентября 2018 12:27 109
"Барселона" неожиданно потеряла очки на своем поле. В пятом туре испанской Примеры действующие чемпионы вдесятером не справились с "Жироной". Во втором тайме хозяевам поля даже пришлось отыгрываться. Но несмотря на общее преимущество в поединке, "блаугранас" в этом противостоянии получают только один пункт. Вашему вниманию обзор матча и видео голов, передает Day.Az со ссылкой на football.com.
Барселона - Жирона 2:2
Голы: Лионель Месси 19, Жерар Пике 63 - Кристиан Стуани 45, Кристиан Стуани 51
Удаление: Клеман Лангле 35
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