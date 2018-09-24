«Барселона» потеряла очки впервые в сезоне - ВИДЕО

"Барселона" неожиданно потеряла очки на своем поле. В пятом туре испанской Примеры действующие чемпионы вдесятером не справились с "Жироной". Во втором тайме хозяевам поля даже пришлось отыгрываться. Но несмотря на общее преимущество в поединке, "блаугранас" в этом противостоянии получают только один пункт. Вашему вниманию обзор матча и видео голов, передает Day.Az со ссылкой на football.com.

Барселона - Жирона 2:2

Голы: Лионель Месси 19, Жерар Пике 63 - Кристиан Стуани 45, Кристиан Стуани 51

Удаление: Клеман Лангле 35

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