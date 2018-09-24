Футболист обыграл всю команду соперника и забил чудо-гол - ВИДЕО
24 сентября 2018 16:29 997
Нападающий итальянской "Пармы" Жервиньо забил гол в матче Серии А с "Кальяри" после сольного прохода через все поле. Видеозапись опубликована на YouTube.
На 47-й минуте встречи ивуариец подхватил мяч у своей штрафной и побежал с ним к воротам соперника, по пути обыграв нескольких игроков "Кальяри". Войдя в штрафную, он пробил в ближний угол, и мяч от штанги залетел в сетку. Чтобы забить этот гол, Жервиньо пробежал около 80 метров, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Встреча завершилась победой "Пармы" - 2:0.
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