Выделенные со стороны УЕФА средства перечислены на счет "Карабаха"

24 сентября 2018 15:13

За участие в Лиге Европы и успешные выступления за последние 10 лет со стороны УЕФА "Карабаху" выделено 4 млн 35 тыс. 740 евро. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, при посредничестве АФФА указанные средства перечислены на счет клуба.  

2 млн 750 тыс. евро от общей суммы выделены за участие азербайджанской команды в Лиге Европы (эта сумма выделена 48 клубам). 

За выступления в течение последних 10 лет агдамский клуб получил 1 млн 285 тыс. 740 евро. 

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