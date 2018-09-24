Выделенные со стороны УЕФА средства перечислены на счет "Карабаха"

За участие в Лиге Европы и успешные выступления за последние 10 лет со стороны УЕФА "Карабаху" выделено 4 млн 35 тыс. 740 евро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, при посредничестве АФФА указанные средства перечислены на счет клуба.

2 млн 750 тыс. евро от общей суммы выделены за участие азербайджанской команды в Лиге Европы (эта сумма выделена 48 клубам).

За выступления в течение последних 10 лет агдамский клуб получил 1 млн 285 тыс. 740 евро.