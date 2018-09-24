"Золотой мяч" с 2018 года будет вручаться футболисткам

Французское издание France Football, учредившее приз лучшему футболисту года ("Золотой мяч"), с текущего года будет вручать награду как мужчинам, так и женщинам. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт журнала, передает Day.Az.

"Женский футбол - это преуспевающая и быстрорастущая дисциплина, заслуживающая такого же уважительного отношения, как и мужской футбол, - заявил главный редактор издания Паскаль Ферре агентству Ассошиэйтед Пресс. - Он растет и становится зрелым, более 760 миллионов человек посмотрели игры последнего чемпионата мира по футболу среди женщин, прошедшего в 2015 году. Это не случайность".

Список из 15 претенденток на награду будет объявлен 8 октября. Номинанты будут выбраны журналом, а победителя определят журналисты из многих стран, специализирующиеся на женском футболе. Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже.

Также France Football учреждает награду лучшему молодому футболисту года ("Трофей Копа"). Награда названа в честь бывшего полузащитника мадридского "Реала" Раймона Копа, который стал первым французским игроком, получившим "Золотой мяч" (1958 год). Копа умер в марте 2017 года в возрасте 85 лет. 10 номинантов среди игроков не старше 21 года будут выбраны предыдущими обладателями награды.

Журнал France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Рекордное количество "Золотых мячей" (по пять) в своем активе имеют аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Международная федерация футбола (ФИФА) вручает приз лучшей футболистке с 2001 года. Первой обладательницей приза стала американская нападающая Миа Хэмм. Наибольшее количество наград завоевала бразильская нападающая Марта, которая становилась футболисткой года пять раз (2006-2010).