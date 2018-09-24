Чех раскритиковал экс-наставника «Арсенала» за его стиль работы

Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех подверг критике стиль работы бывшего наставника "канониров" Арсена Венгера, который пытался привить команде атакующий футбол, сообщает "Советский спорт".

"В прошлом для "Арсенала" игра была намного важнее набора очков. Но это не тот путь, которым выигрывают чемпионат. Иногда надо побеждать с уродливой игрой, садясь пониже, закрывая дверь и выигрывать 1:0, не важно как. Этого нам не хватало, когда я пришел в "Арсенал" больше трех лет назад", - цитирует чешского голкипера издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.