Футболисты избили судью за назначенный пенальти - ВИДЕО
25 сентября 2018 12:15 127
Неприятное происшествие случилось во время матча между футбольными командами второго дивизиона "Гресик Юнайтед" и "Персива Вамена" в Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Арбитр назначил пенальти в ворота одной из команд. Это произошло на 90-й минуте встречи, когда каждый гол мог стать решающим. Игроки оказались недовольны таким решением и с кулаками набросились на судью. Видео инцидента размещено в соцсетях.
После драки два игрока были удалены с поля. Назначенный пенальти отменять не стали, и он был реализован.
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