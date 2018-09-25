Полузащитник Бускетс продлит контракт с «Барселоной»

25 сентября 2018 13:50

Полузащитник Серхио Бускетс в ближайшее время продлит контракт с "Барселоной".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, полузащитник готов подписать новый контракт. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года.

Испанский футболист всю свою карьеру играет за каталонский клуб. На профессиональном уровне он дебютировал в 2008 году. С тех пор он выступил в 498 матчах за сине-гранатовых, забил 13 мячей и отметился 33 голевыми передачами во всех турнирах.

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