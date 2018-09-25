Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси не получил вызов в сборную Аргентины на предстоящие товарищеские игры против Ирака и Бразилии. Решение не приглашать футболиста принял главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

"Мы поговорили с Месси и пришли к выводу, что ему по-прежнему лучше пока не приезжать в сборную, - признался Скалони, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на FourFourTwo. - Тем футболистам, которым сейчас предстоит надевать футболку сборной Аргентины, есть что доказывать. Буду наблюдать за ними".

Напомним, что ранее Месси заявлял о своем желании прервать выступления за Аргентину как минимум на остаток 2018 года. После чемпионата мира аргентинец не сыграл ни одного матча за национальную сборную.