На групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре могут появиться послематчевые пенальти
Международная федерация футбола (ФИФА) думает о введении серии серий пенальти на групповом этапе чемпионата мира - 2022 в Катаре. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Одиннадцатиметровые удары будут пробиваться в случае ничейного исхода. По информации издания, подобное нововведение может состояться при увеличении числа участников чемпионата мира с 32 до 48. Команды будут разбиты на 16 групп по три в каждой, что может увеличить вероятность ситуаций, при которых ту или иную сборную для выхода в плей-офф устроит ничья в заключительном туре.
В случае ничьей команды, как и сейчас, получат по одному баллу. Победителю серии пенальти будет начислено дополнительное очко.
Чемпионат мира 2022 года впервые в истории состоится не в летнее время. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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