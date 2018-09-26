Азербайджанская дзюдоистка завоевала первую победу на чемпионате мира

Наша дзюдоистка Ирина Киндзерска (свыше 78 кг) завоевала первую победу на проходящем в Баку чемпионате мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одержав победу над представительницей Литвы Сандрой Жаблонските, наша дзюдоистка в 1/8 финала встретится с победителем пары Мелиссе Можика (Пуэрто-Рико)-Гюльжан Иссановой (Казахстан).

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