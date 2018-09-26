Тренера сборной Германии не пустили на базу «Арсенала» для разговора с Озилом

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев планировал обсудить с полузащитником "Арсенала" Месутом Озилом его уход из сборной, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Bleacher Report, Лев пытался выйти на контакт с футболистом, отправив ему сообщение, но тот не отреагировал. Также специалист прибыл на тренировочную базу английского клуба, чтобы лично обсудить все с немецким футболистом, но его не пустили по распоряжению главного тренера Унаи Эмери.

Озил принял решение уйти из национальной команды после провального для Германии чемпионата мира - 2018 в России. Тогда сборная заняла четвертую строчку в группе, а на футболиста обрушилось много критики за фотографию с президентом Турции.

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