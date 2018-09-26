Хавбек «Реала» Иско выписан из больницы

Полузащитник мадридского "Реала" Иско перенес операцию по удалению аппендицита, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации с официального сайта мадридской команды, футболист уже выписан из больницы. На восстановление полузащитнику может потребоваться около месяца.

Таким образом, если процесс восстановления пройдет успешно, Иско сможет сыграть в главном дерби Испании. Матч против каталонской "Барселоны" запланирован на 28 октября. Команды встречаются в рамках десятого тура чемпионата Испании.

В сезоне-2018/19 в Примере Иско сыграл пять матчей, забил один мяч и отметился одной голевой передачей.

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