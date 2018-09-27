Названы самые смешные спортсмены мира

Четырехкратный победитель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил назван самым смешным спортсменом мира, сообщает "Советский спорт".

Рейтинг составил популярный портал WatchMojo. Исследование проводилось на основе экстравагантных и необычных случаев, в которые попадали спортсмены, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О'Нил занял первую строчку рейтинга. Второе место отдали боксеру Мохаммеду Али, а замкнул тройку игрок в американский футбол Пейтон Мэннинг.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Шакил О'Нил (баскетбол)

2. Мохаммед Али (бокс)

3. Пейтон Мэннинг (американский футбол)

4. Чарльз Баркли (баскетбол)

5. Новак Джокович (теннис)

6. Бретт Фавр (американский футбол)

7. Златан Ибрагимович (футбол)

8. Пи Кей Суббан (хоккей)

9. Брайан Уилсон (бейсбол)

10. Джереми Реник (хоккей)